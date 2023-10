Departamentul de Trezorerie a declarat ca deficitul a fost cel mai mare consemnat vreodata de SUA, cu exceptia deficitului de 2.780 miliarde de dolari din 2021, care a fost alimentat de pandemia de Covid-19. Acesta marcheaza o revenire majora la deficitele in crestere, dupa scaderi consecutive in primii doi ani de mandat ai presedintelui Joe Biden. Deficitul vine in momentul in care Biden cere Congresului 100 de miliarde de dolari in noi cheltuieli de ajutor extern si securitate, inclusiv 60 de miliarde de dolari pentru Ucraina si 14 miliarde de dolari pentru Israel, impreuna cu finantare pentru…