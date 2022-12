Stiri pe aceeasi tema

- Executia bugetului general consolidat pe cele unsprezece luni ale anului 2022 s-a incheiat cu un deficit de 58,70 miliarde lei, anunta Ministerul Finantelor. Exprimat ca procent din Produsul Intern Brut, deficitul bugetar a inregistrat o scadere cu 0,5 puncte procentuale pe cele unsprezece luni ale…

- Veniturile bugetului general consolidat au insumat 416 miliarde lei in primele unsprezece luni ale anului 2022, cu 21,8% peste nivelul incasat in perioada similara a anului trecut. Evolutia acestora fost influentata preponderent de avansul veniturilor nefiscale, veniturilor din TVA, contributiilor de…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de astazi proiectele de lege privind bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2023. Proiectul de buget pentru anul viitor este configurat pe o crestere economica de 2,8%, in conditiile in care socul economic provocat de pandemie este unul…

- Veniturile bugetului general consolidat au insumat 378,80 miliarde lei in primele zece luni ale anului 2022, cu 22,7% peste nivelul incasat perioada similara a anului trecut. Evolutia acestora fost influentata preponderent de avansul veniturilor din TVA, veniturilor nefiscale, incasarilor suplimentare…

- Potrivit sursei citate, veniturile bugetului general consolidat se majoreaza, pe sold, cu suma de 521,1 milioane lei, in vreme ce cheltuielile bugetului general consolidat se majoreaza, pe sold, cu suma de 522,1 milioane lei.Conform prognozei macroeconomice de toamna care sta la baza rectificarii, este…

- ”Executia bugetului general consolidat in primele noua luni ale anului 2022 s-a incheiat cu un deficit de 41,7 miliarde lei in scadere fata de deficitul de 44,29 miliarde lei inregistrat la aceeasi perioada a anului 2021. Exprimat ca procent din Produsul Intern Brut, deficitul bugetar a inregistrat…