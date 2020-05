Deficitul bugetar a urcat la 2,48% din PIB, după patru luni Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 2,48% din produsul intern brut dupa primele patru luni ale acestui an, la 26,82 miliarde de lei, iar peste jumatate este generat de sumele lasate in mediul economic prin facilitatile fiscale adoptate pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19, informeaza Ministerul Finantelor. "Cresterea deficitului bugetar aferent primelor patru luni ale anului curent, comparativ cu cel inregistrat in perioada similara a anului trecut, este explicata in principal de evolutia nefavorabila a incasarilor bugetare in lunile martie si aprilie ca urmare a amanarii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

