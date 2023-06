Deficitul bugetar a urcat la 2,32% din PIB dupa primele cinci luni din acest an, de la 1,72% din PIB la finalul lunii aprilie, in conditiile realizarii unor venituri totale de 197,54 miliarde de lei, in crestere cu 10,4%, si ale efectuarii unor cheltuieli de 234,45 miliarde de lei, in