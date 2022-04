Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul bugetar a crescut cu 7% in primele trei luni din 2022, fata de perioada similara din 2021, ajungand la 15,7 miliarde lei. Exprimat ca procent din PIB, deficitul a inregistrat o scadere cu 0,05 puncte procentuale, de la 1,24% din PIB la 1,19%, a

- „Reforma sistemului de pensii, deficitul bugetar, tranzitia catre energie si resurse regenerabile si criza umanitara din Ucraina au fost cateva dintre subiectele pe care le-am discutat cu vicepresedintele Bancii Mondiale, Anna Bjerde. Vicepresedintele Bancii Mondiale a apreciat Romania pentru faptul…

- Deficitul bugetar in 2022 va depași 20 miliarde de lei. Anunțul a fost facut de ex-premierul Ion Chicu pe o rețea de socializare, transmite Știri.md. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Florin Cițu, președintele PNL, a vorbit despre cum se pregatește Guvernul și ce masuri urmeaza sa adopte avand in vedere creșterea prețurilor din ultima perioada. Liderul PNL a declarat ca Guvernul va suporta o parte din costuri, dar este foarte important

- Bugetul general consolidat a incheiat anul trecut cu un deficit de 6,72% din Produsul Intern Brut, respectiv 80 de miliarde de lei, sub estimarile initiale care indicau un sold negativ de 7,13% din PIB la final de an, potrivit Executiei bugetare transmise vineri de Ministerul Finantelor Publice.

- ​​Am încheiat anul 2021 cu un deficit bugetar de 6,7% din PIB si ne-ar fi placut sa fie de 5%, dar asa nu plateam salariile si pensiile, a declarat, joi, la Palatul Parlamentului, ministrul Finantelor, Adrian Câciu, potrivit Agerpres. "Am redus deficitul în 2021, am încheiat…

