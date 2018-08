Deficitul bugetar a scazut cu 0,35% fata de inceputul anului

Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat primele sapte luni cu un deficit de 11,9 miliarde lei, 1,26% din Produsul Intern Brut (PIB), de peste doua ori mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata datele publicate joi…

- Executia bugetului general consolidat pe primele sapte luni ale anului 2018 s-a incheiat cu un deficit de 11,9 miliarde lei, respectiv 1,26% din PIB, in scadere fata de cel de 14,97 miliarde lei, respectiv 1,61% din PIB inregistrat in primul semestru, conform datelor publicate joi de Ministerul Finantelor…

- Deficitul bugetului general consolidat a crescut de aproape doua ori (83%) in luna iunie a acestui an, ajungand la 14,97 miliarde de lei, fata de 8,14 miliarde de lei in primele cinci luni al acestui an, potrivit datelor publicate joi seara de Ministerul Finantelor Publice (MFP). Faţă de perioada…

- Veniturile bugetului general consolidat, in suma de 110,9 miliarde lei, reprezentand 11,9% din PIB, au fost cu 12,7% mai mari, in termeni nominali, fata de aceeasi perioada a anului precedent. S-au inregistrat cresteri comparativ cu perioada similara din 2017 in cazul incasarilor din contributiile…

