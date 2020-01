Deficitul bugetar a fost anul trecut de 4,6%, peste tinta asumata de Guvern prin rectificare. Citu explica de ce

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, susține ca, in prezent, nu exista fondurile necesare pentru dublarea alocațiilor. El arata ca pentru a se face rost de suma de 7 miliarde ar exista soluția extrema de taiere a pensiilor militarilor, de exemplu. Cițu a precizat ca nu se ia in calcul aceasta varianta…

- "Banii de investitii sunt, 4,5- din PIB. Sunt 50 de miliarde (lei n.r.) anul acesta. Mai mult, anul acesta, pentru a-i stimula pe cei din ministere si administratiile locale sa foloseasca fonduri europene, jumatate din bani sunt fonduri europene, jumatate de la buget. Ei au acceptat aceasta provocare,…

- Florin Cițu s-a dus, luni seara, la Digi 24, unde a vorbit despre imprumuturile de zeci de miliarde pe care le face in numele poporului roman. Intrebat daca a facut un imprumut pe 30 de ani in acest an, ministrul de Finanțe a infirmat. Asta, in ciuda faptului ca imprumutul a fost facut pe 20 ianuarie,…

- Cițu vrea sa monitorizeze companiile de stat care pierd bani, dar care primesc și subvenții: “Sa bagi bani anual intr-o companie fara sa produca nimic este o pierdere majora” Ministrul de Finante, Florin Citu, a declarat ca va monitoriza toate companiile de stat care pierd bani, dar primesc…

- Senatorul Daniel Zamfir anunța faptul ca ministrul de Finanțe, Florin Cițu, va fi audiat de urgența in Senat, dupa ce Guvernul a imprumutat aproape 7 miliarde de euro in doar doua luni.Citește și: Dan Barna: Moțiunea de cenzura va pica pentru ca jumatate din parlamentarii PSD nu mai prind…

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat primele 10 luni cu un deficit de 28,83 miliarde lei (6,03 miliarde euro), 2,8% din Produsul Intern Brut (PIB), cu 37,9% mai mare fata de cel din aceeasi perioada a anului trecut, in conditiile…

- Veniturile totale estimate de Guvernul PSD pentru primele 9 luni din 2019 sunt de 249 miliarde lei, iar executia arata 228 miliarde lei, ceea ce inseamna o "gaura" de aproximativ 21 miliarde lei, a scris, marti seara, pe pagina sa de Facebook, ministrul Finantelor, Florin Citu. "Guvernul PSD a 'estimat'…

- Proiectul de buget, ”finalizat pana pe 15 decembrie” Ministrul de finante Florin Citu. Foto: Agerpres Proiectul de buget pe anul viitor ar urma sa fie finalizat pâna la 15 decembrie. Este ceea ce si-a propus noul ministru de finante, Florin Câtu. El a vorbit despre acest obiectiv…