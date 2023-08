Stiri pe aceeasi tema

- Romania a inregistrat un deficit bugetar mai mare decat in 2022, cu venituri in creștere, dar și cu cheltuieli mai mari ca procent din PIB. Execuția bugetului general consolidat in primele șapte luni ale anului 2023 s-a incheiat cu un deficit de 38,6 miliarde de lei, respectiv 2,43% din PIB fața de…

- ”Executia bugetului general consolidat in primele sase luni ale anului 2023 s-a incheiat cu un deficit de 37,21 miliarde lei, respectiv 2,34% din PIB fata de deficitul de 23,51 miliarde lei, respectiv 1,67% din PIB aferent primelor sase luni ale anului 2022”, arata datele Ministerul Finantelor. Veniturile…

- Deficitul bugetar a crescut usor dupa primele sase luni ale acestui an, la 2,34% din PIB, respectiv 37,21 miliarde de lei, de la 2,32% din PIB la finele lunii mai, potrivit datelor publicate de Ministerul Finantelor. “Executia bugetului general consolidat in primele sase luni ale anului 2023 s-a incheiat…

- Banca Nationala a Romaniei a obtinut anul trecut un profit de 1,08 miliarde de lei, in scadere cu 46% comparativ cu cel inregistrat in 2021, conform Raportului anual al bancii, informeaza AGERPRES . „Rezultatul financiar realizat la 31 decembrie 2022 a fost profit in suma de 1,082 miliarde de lei, cu…

- Deficitul bugetar s-a adancit la cinci luni de la 1,48% in 2022 la 2,32% in perioada ianuarie-mai 2023. Ținta finala a Finanțelor ar trebui sa fie 4,4% in acest an. Execuția bugetului general consolidat in primele cinci luni ale anului 2023 s-a incheiat cu un deficit de 2,32 % din PIB, respectiv 36,91…

- Deficitul bugetar a ajuns la 2,32% din PIB, in primele cinci luni, la 36,91 miliarde lei, comparativ cu 1,72 % din PIB, respectiv 27,35 miliarde lei in primele patru luni, arata datele publicate de Ministerul Finantelor. Comparativ, in primele cinci luni ale anului 2022, executia bugetului general consolidat…

- ”Executia bugetului general consolidat in primele patru luni ale anului 2023 s-a incheiat cu un deficit de 1,72% din PIB, respectiv 27,35 miliarde lei datorat in principal de cresterea volumului de investitii cu 58% mai mult fata de aceeasi perioada a anului precedent, compensarea facturilor aferente…

- Vineri, 9 iunie, Parlamentul a aprobat in prima lectura proiectul de modificare a Legii bugetului de stat pentru anul 2023. Documentul a fost criticat de opoziție, comunica MOLDPRES . La tribuna Parlamentului, prim-ministrul Dorin Recean a menționat ca obiectivul actualei rectificari și celei care va…