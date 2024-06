Execuția bugetului general consolidat in primele cinci luni ale anului 2024 a inregistrat un deficit de 60,10 miliarde lei, reprezentand 3,40% din PIB, comparativ cu un deficit de 36,91 miliarde lei, adica 2,30% din PIB in aceeași perioada a anului trecut. Aceste cifre reflecta o deteriorare semnificativa a situației financiare a țarii, potrivit datelor transmise […] The post Deficitul bugetar a crescut: Suntem la 3,4% din PIB in primele cinci luni, fata de 2,30% anul trecut appeared first on Puterea.ro .