Deficitul bugetar a crescut și în luna mai, deși Guvernul spera la un excedent (Surse) Guvernul a ajuns cu deficitul bugetar la 3,43% din PIB pentru primele cinci luni, in urcare ușoara de la 3,24% pentru primele patru luni, potrivit unor date preliminare privind execuția bugetara, obținute de publicația Profit.ro. Luna trecuta, Ministerul Finanțelor a raportat un deficit bugetar de 3,24% din PIB dupa primele patru luni din acest an, […] The post Deficitul bugetar a crescut și in luna mai, deși Guvernul spera la un excedent (Surse) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

