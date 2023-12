Ministerul Finanțelor a anunțat ca deficitul bugetar pentru primele 11 luni ale anului 2023 a atins 4,64% din Produsul Intern Brut ( PIB ), in creștere fața de aceeași perioada a anului anterior cand era de 4,19%. Deficitul inregistrat se ridica la suma de 73,55 miliarde lei, indicand o situație financiara mai tensionata decat in anul precedent. Veniturile totale ale bugetului in primele 11 luni au fost de 464,95 miliarde lei, inregistrand o creștere de 11,8% fața de anul anterior. Aceasta creștere a fost susținuta in principal de evoluția incasarilor din fonduri europene, impozitul pe salarii…