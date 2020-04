DEFICITUL bugetar a crescut cu aproape 10 miliarde de lei

Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul bugetar a crescut in martie cu aproape 10 miliarde de lei, ajungand la 1,67% din Produsul Intern Brut dupa primele trei luni ale anului, de la 0,73% din PIB la finalul lunii februarie, potrivit datelor publicate luni de Ministerul Finantelor Publice. "Executia bugetului general consolidat…

- Romania a inregistrat un deficit bugetar de 1,67% din PIB in primul trimestru din acest an, de peste trei ori mai mare decat cel raportat in aceeasi perioada a anului trecut, cand a fost doar 0,54% din PIB, arata datele Ministerului Finantelor Publice. Deficitul bugetar a crescut in martie cu aproape…

- Noile pronosticuri arata ca deficitul bugetar pentru 2020 va urca la 16,2 miliarde de lei, fața de 7,4 miliarde de lei cum era planificat inițial. Estimarile au fost anunțate de ministrul Finanțelor, Serghei Pușcuța, in cadrul ședinței Guvernului din 21 aprilie. Pușcuța susține ca suma ar urma sa fie…

- Guvernul a aprobat proiectul de modificare a Legii bugetului de stat pentru anul 2020. Ministrul Finantelor, Serghei Puscuta, a mentionat ca necesitatea modificarilor a fost dictata de efectele economice ale masurilor de administrare a pandemiei COVID-19, necesitatile sporite ale sistemului de sanatate…

- In perioada similara din 2019, executia bugetului general consolidat s-a incheiat cu un deficit de 5,2 miliarde de lei, respectiv 0,51- din PIB. "Comparativ cu deficitul inregistrat in perioada similara a anului trecut, deficitul pe primele doua luni ale anului 2020 este explicat in principal de majorarea…

- Franta ar putea ajunge la un deficit bugetar de 3,9% din Produsul Intern Brut in cursul acestui an, din cauza impactului epidemiei de coronavirus, a transmis marti Guvernul de la Paris, anunța MEDIAFAX.Deficitul bugetar al Frantei ar putea ajunge anul acesta la nivelul de 3,9% din PIB, in…

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat anul 2019 cu un deficit de 48,3 miliarde lei (10,18 miliarde euro), 4,6% din Produsul Intern Brut (PIB), peste tinta de 3% agreata cu Uniunea Europeana (UE), in conditiile in care cheltuielile…