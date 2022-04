Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul bugetar a urcat la 1,19% din Produsul Intern Brut dupa primul trimestru al acestui an, de la 0,72% din PIB in primele doua luni, potrivit datelor publicate miercuri de Ministerul Finantelor Publice.

- Deficitul bugetar in 2022 va depași 20 miliarde de lei. Despre aceasta anunța ex-premierul Ion Chicu pe o rețea de socializare Potrivit lui, deficitul bugetar in 2022 va fi de 2 ori mai mare ca in anul 2020, transmite Știri.md. "Deficitul bugetar in 2022 va depași 20 miliarde de lei. Adica, 40% din…

- Este o Ordonanta pe care a prezentat-o premierul, o va adopta, prin care exista anumute plafoane, preturi, praguri, ca facturile cetatenilor sa fie mai mici in perioada urmatoare. Binenteles ca exista costuri, costuri pe care le estimeaza Ministerul Finantelor, tot de la minister intelegem ca impactul…

- Liderul PNL Florin Citu a declarat, luni, la Senat, despre Ordonanta pe care o pregateste Guvernul pentru plafonarea in continuare a preturilor in energie, ca se va aplica pentru un an de zile si ca este un cost al acestei masuri. Potrivit lui Citu, aceasta suveica nu poate sa functioneze la nesfarsit,…

- Florin Cițu, președintele PNL, a vorbit despre cum se pregatește Guvernul și ce masuri urmeaza sa adopte avand in vedere creșterea prețurilor din ultima perioada. Liderul PNL a declarat ca Guvernul va suporta o parte din costuri, dar este foarte important

- Despre reducerea TVA si a CAS, propusa de PNL in coalitie, presedintele PNL a afirmat ca ”toti sunt de acord ca sunt masuri bune”. ”Toti stim ca se poate face (..) Sunt masuri care pot ajuta economia. Pana la urma, decizia este la Guvern”, a spus el. Despre impactul bugetar al acestor masuri, Citu a…

- Am incheiat anul 2021 cu un deficit bugetar de 6,7% din PIB si ne-ar fi placut sa fie de 5%, dar asa nu plateam salariile si pensiile, a declarat, joi, la Palatul Parlamentului, ministrul Finantelor, Adrian Caciu. “Am redus deficitul in 2021, am incheiat anul cu un deficit de 6,7%. Dansul (presedintele…

