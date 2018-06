Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor Publice a realizat prima operatiune de rascumparare anticipata si de preschimbare partiala a unei serii de euroobligatiuni existente in dolari. Tranzactia s-a desfasurat sub forma rascumpararii anticipate si preschimbarii partiale de titluri de stat in valoare de aproximativ 250…

- Romania ar putea iesi in decursul lunii iunie pe pietele externe pentru a se imprumuta, a anuntat, marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Ministrul a explicat că, în prezent, procedurile sunt în derulare şi că această emisiune ar putea fi urmată de o alta…

- Deputatul PNL de Arges Danut Bica reactioneaza dupa ce Ministerul Finantelor Publice a publicat executia bugetului general consolidat pentru primele patru luni ale anului 2018 si atrage atentia ca, daca ritmul slab de colectare a veniturilor se va mentine, bugetul nu va putea sustine majorarea cu 10%…

- Deficitul bugetar a urcat la 6 miliarde de lei, respectiv 0,65% din PIB, in primele patru luni ale anului 2018, potrivit unui comunicat al Ministerului de Finante. Mai exact, bugetul general consolidat a inregistrat un deficit de 6,05 miliarde lei. In aceeasi perioada din 2017,exista un excedent bugetar…

- El arata ca in ultimii trei ani statul si-a triplat necesarul de finantare pentru cheltuieli curente. "Economia Romaniei traieste de pe o zi pe alta. Intr-un an de zile Liviu Dragnea a adus economia Romaniei la mana finantatorilor straini. Fara a se imprumuta lunar, economia Romaniei intra in colaps.…

- Iresponsabilitea si incompetenta sunt caracteristici de baza ale ultimului an de guvernare PSD. Administrarea resurselor financiare ale economiei se face avand in vedere posibile riscuri la care ar putea fi supusa economia in viitor. Nu presupunand ca "totul va fi bine". Cei care traiesc in…

- Romania a avut un deficit la bugetul general consolidat de 4,46 miliarde lei, adica 0,48% din produsul intern brut, in primele 3 luni ale anului 2018, in condițiile in care in perioada similara a anului 2017 se inregistrase excedent, de 1,5 miliarde de lei, potrivit datelor publicate vineri de Ministerul…

- Ministerul Finantelor vrea sa imprumute de la banci 3,4 miliarde lei in luna aprilie, la care s-ar putea adauga 420 milioane de lei din licitatii suplimentare, suma fiind cu 12,5% mai mica decat tinta de imprumut din aceeasi perioada a anului trecut si cu 3,3% sub nivelul stabilit pentru luna anterioara.…