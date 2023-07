Deficitul bugetar a ajuns la 2,34% din PIB. Ce măsuri vrea să ia Guvernul Guvernul ar urma sa discute, astazi, si despre pachetul de modificari fiscale ce ar trebui sa reduca deficitul bugetar, dupa ce liderii coalitiei au avut si aseara o noua intalnire pentru a ajunge la un acord pe aceasta tema, potrivit Rador. Discutiile au loc in contextul in care deficitul a ajuns la 2,34% din PIB, potrivit datelor de la jumatatea anului. Este mai mare cu o jumatate de procent decat cel inregistrat anul trecut in aceeasi perioada si, potrivit Ministerului de Finante, este vital sa nu depaseasca cinci procente din Produsul Intern Brut, la sfarsitul lui 2023. Altfel guvernul risca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

