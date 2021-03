Stiri pe aceeasi tema

- România a înregistrat un deficit bugetar de 3,69 miliarde lei, în ianuarie 2021, de 8 ori mai mare decât cel din aceeași luna a anului precedent. Ca procent din PIB, acesta se situeaza la 0,33%, comparativ cu 0,04% în ianuarie 2020. Vorbim de prima luna a acestui an, iar…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat anul trecut un deficit de 10,983 miliarde de euro, in crestere cu 4,79% comparativ cu 2019, se arata intr-un comunicat de presa al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) remis, luni, AGERPRES. Conform BNR, in structura, balanta bunurilor a consemnat…

- Incasarile la Bugetul public național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat au constituit in luna ianuarie curent 3,4 miliarde lei, ceea ce reprezinta o creștere cu peste 147,1 milioane lei sau cu 4,5% in raport cu perioada similara a anului precedent.

- Romania a inregistrat anul trecut un deficit bugetar de 101,92 de miliarde de lei, echivalentul a 9,79% din Produsul Intern Brut (PIB), in contextul in care Guvernul a lasat mediului economic sume in valoare de 46,31 miliarde de lei ca ajutoare și facilitați pentru depașirea pandemiei de coronavirus,…

- In perioada ianuarie-octombrie, contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 8,778 miliarde euro, comparativ cu 9,117 miliarde euro in perioada ianuarie-octombrie 2019. In structura acestuia, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 995 milioane euro, balanța…

- Deficitul balantei comerciale a Romaniei (FOB/CIF) a crescut, in primele 10 luni, comparativ cu aceeasi perioada din 2019, cu 827,5 milioane de euro, pana la valoarea de 14,858 miliarde de euro, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate joi. Conform statisticii oficiale, in perioada…