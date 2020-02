Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul balantei comerciale a depașit 17 mld. euro in 2019, cu peste 2 mld. mai mult fața de anul anterior. Ce exporta și ce importa Romania Deficitul balantei comerciale s-a adancit in anul 2019, ajungand la 17,28 miliarde de euro, cu 2,16 miliarde de euro mai mare decat cel inregistrat in 2018,…

- Deficitul comercial al Romaniei s-a adancit la 15,5 miliarde de euro, in primele 11 luni din 2019 Deficitul comercial al Romaniei a avansat cu 15,7% in primele 11 luni din 2019, fata de aceeasi perioada din anul anterior, la 15,51 miliarde de euro, arata datele publicate, joi, de Institutul National…

- In ianuarie-octombrie 2018, deficitul de cont curent a fost de 7,53 miliarde euro, potrivit datelor BNR. In ianuarie-septembrie 2019, deficitul de cont curent era de 8,1 miliarde euro.Contul curent al balantei de plati include sumele incasate si cele platite de Romania in relatiile comerciale…

