Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in primele sase luni ale anului a crescut la 10,659 miliarde de euro, cu 1,977 miliarde de euro mai mare decat cel inregistrat in perioada similara a anului trecut, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS).

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in primele sase luni s-a adancit la 10,659 miliarde de euro, fiind mai mare cu 1,977 miliarde de euro decat cel inregistrat in perioada 1 ianuarie -30 iunie 2020, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), date luni publicitatii. …

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in primele sase luni s-a adancit la 10,659 miliarde de euro, fiind mai mare cu 1,977 miliarde de euro decat cel inregistrat in perioada 1 ianuarie -30 iunie 2020, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), date luni publicitatii. Conform…

- Deși Romania are un mare potențial agricol, lucru despre care ni se tot vorbește de zeci de ani, am ramas blocați in propria neputința. Suntem un importator net de produse alimentare, iar deficitul balanței...

- Deficitul contului curent al balantei de plati a crescut cu 2,74 miliarde de euro in primele cinci luni ale acestui an, la 5,947 miliarde de euro, de la 3,207 miliarde de euro in perioada ianuarie – mai 2020, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei transmise ieri AGERPRES. „In perioada ianuarie…

- Deficitul contului curent al balantei de plati a crescut cu 2,74 miliarde de euro in primele cinci luni ale acestui an, la 5,947 miliarde de euro, de la 3,207 miliarde de euro in perioada ianuarie - mai 2020, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei transmise miercuri AGERPRES. "In…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) a crescut la 7,06 miliarde de euro in primele patru luni ale acestui an, mai mare cu 957,5 milioane de euro fața de cel inregistrat in perioada similara...

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in primele patru luni s-a adancit la 7,06 miliarde de euro, fiind mai mare cu 957,5 milioane de euro decat cel inregistrat in perioada similara a anului trecut, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), date miercuri publicitatii. …