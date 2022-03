Stiri pe aceeasi tema

- ”In luna ianuarie 2022, exporturile FOB au insumat 6,755 miliarde euro, iar importurile CIF au insumat 8,881 miliarde euro. Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in luna ianuarie 2022 a fost de 2,126 miliarde euro, mai mare cu 944,9 milioane euro decat cel inregistrat in luna ianuarie 2021. Fata de…

- Doar patru state membre UE au avut in 2021 un excedent al balantei comerciale pe relatia cu Rusia, in timp ce Romania are un deficit comercial mai mare decat cel al Germaniei pe relatia cu Rusia, arata datele publicate ieri de Eurostat si preluate de Agerpres.Conform acestor date, in 2021 Romania a…

- Deficitul balantei comerciale a Romaniei s-a ridicat la 23,698 miliarde de euro, in 2021, in crestere cu 5,301 miliarde de euro fata de 2020, releva datele Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri. Anul trecut, exporturile FOB au insumat 74,7 miliarde euro, iar importurile CIF au…

- „In anul 2021 exporturile FOB au insumat 74,7 miliarde milioane euro, iar importurile CIF au insumat 98,398 miliarde euro. In anul 2021 exporturile au crescut cu 20,1%, iar importurile au crescut cu 22,1%, comparativ cu anul 2020. Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in anul 2021 a fost de 23,698 miliarde…

- Deficitul balantei comerciale a SUA a crescut cu 27% anul trecut, atingand un nivel fara precedent, ca urmare a revenirii cererii interne si a schimburilor comerciale la nivel mondial, dupa un an 2020 marcat de raspandirea pandemiei de Covid-19, informeaza AFP.

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) a ajuns la 21,369 miliarde de euro in primele 11 luni din 2021, cu 4,929 miliarde de euro mai mare fata de aceeași perioada din 2020, releva datele INS.

- ”In perioada 1.I – 3 0 . X I 20 2 1 , exporturile FOB au insumat 6 8 ,1 66 miliarde euro , iar importur ile CIF au insumat 8 9.536 miliarde euro . In perioada 1.I – 3 0 . X I 2 021, exporturile au crescut cu 1 9 , 4 %, iar importurile au crescut cu 2 1 , 7 %, comparativ cu perioada 1.I – 3 0 . X I 20…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) a Romaniei s-a ridicat la 21,369 miliarde de euro, in primele 11 luni ale anului 2021, in crestere cu 4,929 miliarde de euro fata de acelasi interval din 2020, releva datele Institutului National de Statistica (INS), publicate luni, conform Agerpres. Potrivit…