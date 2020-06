Stiri pe aceeasi tema

- Primele date despre efectele coronavirusului în economie încep sa apara. Datele privind balanța comerciala arata o scadere a exporturilor în martie, de aproape 700 milioane euro, la 5,43 miliarde euro, informeaza Institutul Național de Statistica (INS). De precizat ca autoritațile…

- Deficitul de cont curent a crescut cu aproape 22% in primele trei luni, la 1,365 mld. euro Deficitul contului curent al balantei de plati a urcat cu 21,87% in primele trei luni ale acestui an, la 1,365 miliarde de euro, comparativ cu cel din perioada similara din 2019, de 1,12 miliarde de euro, potrivit…

- Romania a importat de 21,53 de miliarde de euro și a exportat de doar 17,07 miliarde de euro in primele trei luni din 2020, anunța Agerpres. Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) al Romaniei in perioada 1 ianuarie - 31 martie 2020 a fost de 4,46 miliarde de euro, mai mare cu 732,4 milioane euro decat…

- Romania a inregistrat un deficit bugetar de 1,67% din PIB in primul trimestru din acest an, de peste trei ori mai mare decat cel raportat in aceeasi perioada a anului trecut, cand a fost doar 0,54% din PIB, arata datele Ministerului Finantelor Publice. Deficitul bugetar a crescut in martie cu aproape…

- Romania importa tot mai mult pe zi de ce trece. O arata o statistica a INS. Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) al Romaniei a crescut cu 170,8 milioane de euro in primele doua luni ale anului, comparativ cu aceeasi perioada din 2019, pana la aproape 2,6 miliarde de euro, anunța Agerpres.Statistica…

- Deficitul bugetar a crescut la 8,3 miliarde lei, respectiv 0,73% din PIB, in primele doua luni ale anului Executia bugetului general consolidat in primele doua luni ale anului 2020 s-a incheiat cu un deficit de 8,3 miliarde lei, respectiv 0,73% din PIB, informeaza Ministerul Finantelor Publice. În…

- Deficitul balantei comerciale in luna ianuarie 2020 a fost de 1,323 miliarde de euro, in crestere cu 50 de milioane de euro fata de cel inregistrat in perioada similara din 2019, dupa ce importurile au urcat cu 3,4%, iar exporturile cu 3,3%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National…

