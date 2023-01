Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) a fost de 31 miliarde de euro, in perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2022, in crestere cu 45,2% (+9,654 miliarde de euro fata de valoarea inregistrata in acelasi interval din 2021, releva datele Institutului National de Statistica (INS), publicate luni.

- Numarul total al turistilor cazati in hotelurile din Romania a fost de 1,167 milioane, in primele noua luni ale acestui an, cheltuielile totale fiind de 3,157 miliarde de lei, in medie 2.704 lei/persoana, arata un comunicat al Institutului Național de Statistica.„Calatoriile in scop profesional si de…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in primele zece luni ale acestui a crescut cu peste 9 miliarde de euro comparativ cu perioada similara a anului trecut si a ajuns la 28,405 miliarde euro, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate ieri si preluate de Agerpres. In perioada…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in primele noua luni ale acestui an a crescut cu 8,313 miliarde euro, la 25,063 miliarde de euro, in conditiile in care exporturile au urcat cu 26,2%, iar importurile s-au majorat cu 31,7%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate miercuri,…

- Deficitul balanței comerciale la 8 luni in 2022 a ajuns la 22 miliarde de Euro, adica aproape cat deficitul intregului an 2021, in care s-a inregistrat o balanța negativa de 24 de miliarde de Euro.

- Din iulie pana in august, deficitul balanței comerciale a crescut cu doua miliarde de euro, a anunțat Institutul Național de Statistica. In acest ritm, avertizeaza prof. dr. Mircea Coșea, in cel mult șase luni țara intra in incapacitate de plata. Romania a ajuns sa importe aproape orice, in condițiile…