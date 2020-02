Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul balantei comerciale pe care l-a inregistrat Romania in primele 11 luni ale anului 2019 a fost de 15,511 miliarde de euro, in crestere cu 2,105 miliarde de euro raportat la cel consemnat in perioada similara din 2018, dupa ce importurile au urcat cu 4,1%, iar exporturile cu doar 1,7%, conform…

- Uniunea Europeana a inregistrat in septembrie un deficit al balantei comerciale de cinci miliarde de euro, fata de un deficit de 1,5 miliarde de euro in perioada similara din 2018, potrivit unei estimari preliminare publicate ieri de Oficiul European de Statistica Eurostat, transmite agentia Reuters,…