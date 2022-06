Stiri pe aceeasi tema

- Exporturile au crescut cu 20,7% in primele patru luni, la 28,92 miliarde euro, iar importurile au crescut cu 25,5%, la 38,933 miliarde euro, fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica (INS). „In perioada 1.I-30.IV 2022, exporturile…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) a fost de 10,013 miliarde euro, in primele patru luni ale acestui an, mai mare cu 2,938 miliarde euro decat cel inregistrat in perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2021, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate joi.

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 4,676 miliarde euro in primul trimestru din 2022, cu 71% mai mare fața de aceeași perioada de anul trecut, cand s-a ridicat la 2,736 miliarde euro, arata datele BNR.

- Deficitul balanței comerciale a Romaniei a fost de 4,58 miliarde de euro in primele doua luni din acest an, in urcare cu 1,5 miliarde de euro decat cel inregistrat in perioada 1 ianuarie – 28 februarie 2021, arata datele Institutului Național de Statistica (INS).Exporturile s-au ridicat la 13,8 miliarde…

- Deficitul balanței comerciale s-a situat la 4,581 miliarde de euro in primele doua luni din 2022, arata datele INS. Acesta a fost mai mare cu 1,504 miliarde de euro fața de aceeași perioada de anul trecut.

- ”Executia bugetului general consolidat in primele doua luni ale anului 2022 s-a incheiat cu un deficit de 9,51 miliarde lei in scadere fata de deficitul de 12,76 miliarde lei inregistrat la aceeasi perioada a anului 2021. Exprimat ca procent din Produsul Intern Brut, deficitul bugetar a inregistrat…

- Deficitul balanței comerciale al UE a ajuns la 36 de miliarde de euro in ianuarie 2022, mai ales din cauza importurilor de energie. Prin comparație, in aceeași luna din 2021 acesta era de numai 8,5 miliarde de euro, arata datele Eurostat.

- ”In luna ianuarie 2022, exporturile FOB au insumat 6,755 miliarde euro, iar importurile CIF au insumat 8,881 miliarde euro. Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in luna ianuarie 2022 a fost de 2,126 miliarde euro, mai mare cu 944,9 milioane euro decat cel inregistrat in luna ianuarie 2021. Fata de…