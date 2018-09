Stiri pe aceeasi tema

- Exporturile de marfuri romanesti au avansat in primele sapte luni cu 10,4% fata de aceeasi perioada a anului trecut, pana la 39,88 miliarde euro, ritm sub cel al importurilor, iar deficitul comercial a continuat sa creasca, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS), conform…

- Romania a inregistrat, in primele sase luni ale anului, un deficit al balantei comerciale de 6,305 miliarde de lei, in crestere cu 483,3 milioane de euro fata de cel consemnat in acelasi interval din 2017, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate joi. Conform datelor…

- Romania a inregistrat, in primele sase luni ale anului, un deficit al balantei comerciale de 6,305 miliarde de lei, in crestere cu 483,3 milioane de euro fata de cel consemnat in acelasi interval din 2017, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate joi. Conform datelor oficiale,…

- In perioada ianuarie - mai 2018 contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 3,018 miliarde de euro, comparativ cu 2,606 miliarde de euro in perioada ianuarie - mai 2017, informeaza Banca Naționala a Romaniei (BNR).In structura, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 3,018 miliarde euro in primele cinci luni ale acestui an, cu 15,8% mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut, ritm de crestere mai mare decat cel inregistrat dupa primele patru luni ale anului, potrivit datelor Bancii Nationale a…

- Deficitul balantei comerciale a crescut cu 12,3% in primele cinci luni ale acestui an, comparativ cu perioada similara din 2017, la peste 5 miliarde euro, se arata intr-un comunicat de presa al Institutului National de Statistica (INS) remis, marti, AGERPRES. "In perioada 1 ianuarie -31 mai…

- In perioada ianuarie-mai, exporturile au insumat 28,09 miliarde de euro, iar importurile - 33,09 miliarde de euro, rezultand astfel un deficit comercial de 5 miliarde de euro, arata datele comunicate marti de Institutul National de Statistica - INS. Deficitul comercial este mai mare cu…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 2,053 miliarde euro in primele patru luni ale acestui an, cu 15% mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut, mai ales ca urmare a dezechilibrarii balantei comerciale, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicate miercuri.…