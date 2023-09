Stiri pe aceeasi tema

- TRADITIA cresterii porcilor in propria ograda se pastreaza. Peste 40% din porcii din Romania sunt in gospodariile populatiei Traditia cresterii porcilor in propria curte se vede in cifre. Circa 400.000 de gospodarii din Romania detin un numar similar de porci cu 360 de ferme comerciale, potrivit unei…

- Romania va ajunge la un deficit mai mare decat cel de anul trecut daca Guvernul nu ia in acest moment nicio masura, a spus, luni seara, la Aleph News, premierul Marcel Ciolacu. El susține ca ținta de deficit asumata in acest moment este de 4,4%.

- In 2022, in jur de 50.000 de romani s-au mutat definitiv in strainatate. Este cel mai mare numar de persoane care au migrat din Romania in ultimele trei decenii. Romania și-a redus numarul populației care locuiește pe teritoriul țarii cu 250.000 de romani, in ultimii 10 ani. In acest numar sunt incluși…

- Sorin Grindeanu lanseaza un atac extrem de dur la adresa ultimelor trei guvernari și susține ca situația dezastruoasa de la bugetul de stat a fost cauzata de Ludovic Orban, Florin Cițu și Nicolae Ciuca. Din cauza lor, spune ministrul Transporturilor, Romania a ajuns in pericol de suspendare a fondurilor…

- Raluka a vorbit despre secretul siluetei sale intr-un interviu pentru unica.ro. Cantareața in varsta de 33 de ani reușește sa aiba o silueta de invidiat, dupa ce a renunțat la carne de aproximativ 5 ani, iar de 3 ani și jumatate nu mai merge la sala. Fiind una dintre cele mai cunoscute cantarețe din…

- Ministrul Digitalizarii, Bogdan Ivan, a precizat pe pagina sa de Facebook ca vrea sa ajute Consiliul Institutelor Naționale de Cercetare-Dezvoltare (CINCD) și sa-și atinga adevaratul potențial, care sta „de prea mult timp in umbra.” „Consiliul Institutelor Naționale de Cercetare – Dezvoltare din Romania…

- Analistul financiar Adrian Negrescu a analizat declarațiile ministrului Finanțelor, care a spus ca Romania are deja un deficit de 37 de miliarde de lei. Creșterile salariale și creditele tot mai mari, care trebuie luate, secatuiesc bugetul de stat. Nimanui nu-i pasa, pentru ca urmeaza an electoral,…

- In Romania, vremea este caracterizata ca fiind caniculara atunci cand temperaturile maxime ating sau depașesc 35 °C in cursul zilei și un indice de un disconfort termic ridicat , indicele de temperatura – umezeala (ITU) va atinge și chiar va depași ușor gradul critic de 80 unitați. Pentru a preveni…