Deficit record de cont curent In primele 8 luni ale anului deficitul contului curent al balantei de plati a depasit 10 miliarde de euro, comparativ cu 6,5 miliarde in perioada ianuarie – august 2020, porivit Institutului Național de Statistica. Evoluția a fost determinata, in principal, de majorarea deficitului comercial, adica a diferentei dintre importuri și exporturi. Investitiile straine directe au [… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) al Romaniei s-a ridicat la valoarea de 14,602 miliarde de euro, in primele opt luni ale anului, in crestere cu 3,087 miliarde de euro fata de acelasi interval din anul precedent, releva datele Institutului National de Statistica (INS), publicate luni. Conform…

- Banca Nationala a Romaniei, in colaborare cu Institutul National de Statistica, a realizat cercetarea statistica pentru determinarea investitiilor straine directe (ISD), principala sursa de date pentru elaborarea statisticilor ISD. Obiectivul principal a fost determinarea fluxului net de ISD in cursul…

- Cifra de afaceri in industrie a crescut cu 23,9% in perioada ianuarie - august 2021, cu 23,9% mai mult decat in perioada similara a anului trecut, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica (INS).Aceasta in principal datorita cresterii industriei prelucratoare (+24,2%)…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in primele sapte luni s-a adancit la 12,864 miliarde de euro, mai mare cu 2,858 miliarde de euro decat cel inregistrat in perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2020, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), date joi publicitatii. Astfel,…

- Institutul National de Statistica publica marti date semnal cu privire la evolutia economiei in trimestrul doi al acestui an. Potrivit cifrelor anuntate in iulie de Statistica, produsul intern brut, date ajustate sezonier, estimat pentru trimestrul I 2021 a fost de 286,198 miliarde de…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in primele sase luni s-a adancit la 10,659 miliarde de euro, fiind mai mare cu 1,977 miliarde de euro decat cel inregistrat in perioada 1 ianuarie -30 iunie 2020, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), date luni publicitatii. Conform…

- Deficitul balantei comerciale în prima jumatate a anului a fost de 10,65 miliarde euro, mai mare cu aproape doua miliarde decât cel înregistrat în perioada similara din anul trecut, când pandemia închisese o buna parte din economie, au transmis luni oficialii Institutului…

- Tudorel Andrei, presedintele Institutului National de Statistica (INS) a vorbit despre piramida varstei la romani, despre care spune ca este una firava, de ce s-au inregistrat multe decese și ce va urma.