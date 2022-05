Stiri pe aceeasi tema

- ”Executia bugetului general consolidat in primele patru luni ale anului 2022 s-a incheiat cu un deficit de 16,33 miliarde lei in scadere fata de deficitul de 20,70 miliarde lei inregistrat la aceeasi perioada a anului 2021. Exprimat ca procent din Produsul Intern Brut, deficitul bugetar a inregistrat…

- Executia bugetului general consolidat in primele patru luni ale anului 2022 s-a incheiat cu un deficit de 16,33 mld lei in scadere fata de deficitul de 20,70 mld lei inregistrat la aceeasi perioada a anului 2021.

- Romania a inregistrat in perioada ianuarie-februarie 2022 un deficit al balantei comerciale de 4,58 miliarde euro, cu 1,5 mld. euro mai mare fata in perioada similara din 2021, arata datele publicate luni de INS. In perioada analizata, exporturile de bunuri au crescut cu 23,4% fata de primele doua…

- Inlocuirea petrolului, gazelor și carbunelui cu energie regenerabila și mașini eco va duce goana dupa noi resurse minerale, precum litiu, cobalt, nichel sau cupru, iar in urma acestui proces, unele state vor beneficia, in timp ce altele vor pierde, scrie The Economist . Intre 1940 și 1970, țițeiul a…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut in martie 2022 cu 40.25% fața de martie 2021, atingand un volum de 11.025 unitați. Pe primele trei luni din 2022, inmatricularile de autoturisme noi au atins valoarea de 28.978 unitati, in crestere cu 39.57% fata de perioada similara din 2021,…

Executia bugetului public național in primele doua luni ale anului 2022 s-a incheiat cu un deficit de 1,4 miliarde de lei in creștere cu 43,7% fata de nivelul de 974 de milioane de lei inregistrat la aceeași perioada a anului 2021, arata date ale Ministerului Finantelor.

- ”Executia bugetului general consolidat in primele doua luni ale anului 2022 s-a incheiat cu un deficit de 9,51 miliarde lei in scadere fata de deficitul de 12,76 miliarde lei inregistrat la aceeasi perioada a anului 2021. Exprimat ca procent din Produsul Intern Brut, deficitul bugetar a inregistrat…

- ”Executia bugetului general consolidat in luna ianuarie 2022 s-a incheiat cu un deficit de 1,69 miliarde lei in scadere fata de deficitul de 3,69 miliarde lei inregistrat in luna ianuarie 2021. Exprimat ca procent din Produsul Intern Brut, deficitul bugetar a inregistrat o scadere cu 0,18 puncte procentuale…