Deficit fiscal de 8,3 miliarde în primele două luni, înainte de măsurile de sprijin pentru limitarea crizei coronavirusului ​Execuția bugetului general consolidat in primele doua luni ale anului 2020 s-a incheiat cu un deficit de 8,3 miliarde lei (0,73% din PIB), potrivit unui anunț facut vineri sera de reprezentanții Finanțelor. Anul trecut, pe primele doua luni deficitul bugetar era de circa 5 miliarde de lei, dar oficialii Finanțelor spun ca anul acesta s-a majorat partea de rambursari de TVA cu 0,73 miliarde lei (3,22 miliarde lei la 29 februarie 2020, comparativ cu 2,49 miliarde lei la 28 februarie 2019), respectiv creșterea cheltuielilor de investiții cu 1,63 miliarde lei fața de aceeași perioada a anului precedent,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

