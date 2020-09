Deficit de personal medical la penitenciare: ANP scoate posturi la concurs Administrația Naționala a Penitenciarelor sufera de un deficit uriaș in ceea ce privește latura medicala a acestei instituții. Din acest motiv, ANP și 38 de unitați subordonate scot la concurs, din sursa externa, in vederea incadrarii ca polițist de penitenciare, 122 de posturi de agent in cadrul sectorului medical. Este vorba despre: • Asistent medical (generalist) – 76 de posturi • Asistent medical (farmacie) – 15 posturi • Asistent medical (igiena) – 13 posturi • Asistent medical (stomatologie) – 9 posturi • Asistent medical (laborator) – 4 posturi • Asistent medical (radiologie) – 1 post •… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Penitenciarul Bucuresti Jilava scoate la concurs, din sursa externa, in vederea incadrarii ca politist de penitenciare, urmatoarele posturi: 3 asistent medical medicina generala, 1 asistent medical igiena, 1 asistent medical farmacie, 1 asistent medical stomatologie, 1 tehnician dentar. Conditiile necesare…

- Va informam ca Penitenciarul Gaesti a scos la concurs, din sursa externa, in vederea incadrarii ca politist de penitenciare, 14 posturi de agent in cadrul sectorului operativ. Conditiile necesar a fi indeplinite de catre candidati, probele de concurs, tematica si bibliografia aferente, pot fi consultate…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) scoate la concurs 700 de posturi de agent in cadrul sectorului operativ, atat pentru barbati cat si pentru femei. ANP informeaza ca 41 de unitati subordonate instituției scot la concurs, din sursa externa, in vederea incadrarii ca politist de penitenciare,…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) scoate la concurs 700 de posturi de agent in cadrul sectorului operativ, atat pentru barbati cat si pentru femei. ANP informeaza ca 41 de unitati subordonate instituției scot la concurs, din sursa externa, in vederea incadrarii ca politist de penitenciare,…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor scoate la concurs 700 de posturi de agent in cadrul sectorului operativ, 665 pentru barbati si 35 pentru femei. ”Va informam ca 41 de unitati subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor scot la concurs, din sursa externa, in vederea incadrarii…

- In 41 de unitati din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor se fac angajari din sursa externa. Potrivit unui anunț al Administrației Naționale a Penitenciarelor, au fost scoase la concurs un numar total de 700 de posturi de agent in cadrul sectorului operativ (665 – barbati, 35 – femei).…

- In 41 de unitati subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor se scot la concurs, din sursa externa, in vederea incadrarii ca politist de penitenciare, 700 de posturi de agent in cadrul sectorului operativ (665 – barbati, 35 – femei). Conditiile necesar a fi indeplinite de catre candidati,…

- ANUNȚ privind scoaterea la concurs a urmatoarelor posturi: • Centrul Exploatare Vest: - Sector Babeni:​- 1 post sudor • Centrul Exploatare Sud: - Sector Dragasani:​- 1 post instalator – punct de lucru Dragoesti • Centrul Exploatare Rm.Valcea: - Sector Retele Apa:​- 1 post instalator ​- 1 post lacatus…