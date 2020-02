Deficit de medici la Pediatrie. Nu se pot acoperi gărzile Cel mai mare spital din județ este in situația de a nu mai putea acoperi garzile la Pediatrie, pe tot parcursul lunii. Dupa ce doua doctorițe au ramas insarcinate și vor intra in concediu prenatal din martie iar o a treia pediatra are probleme de sanatate care nu-i mai permit sa lucreze noaptea, spitalul din Micro 14 este in situația de a ramane fara garzi la Pediatrie 5-6 zile pe luna. Este o situație extrem de delicata, care va fi resimțita din luna martie. ”Marți seara, am avut un medic de garda pana la ora 22.00 , dupa aceea nu am mai avut garda la Pediatrie. Acest fapt este cauzat de faptul… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

