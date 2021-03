Deficit de cont curent, în scădere cu 36,6% în ianuarie Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 239 de milioane de euro, in ianuarie 2021, in scadere cu 36,6% comparativ cu cel din ianuarie 2020, de 377 de milioane de euro, potrivit BNR. In structura acestuia, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 56 de milioane de euro, balanta serviciilor a inregistrat un excedent mai mare cu 226 de milioane de euro, balanta veniturilor primare si-a redus excedentul cu 31 de milioane de euro, iar balanta veniturilor secundare a inregistrat un deficit mai mare cu 113 milioane de euro. In luna ianuarie 2021, datoria externa totala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

