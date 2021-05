Oprirea livrarilor de carburanti prin reteaua Colonial Pipeline este cel mai perturbator atac cibernetic inregistrat vreodata, demonstrand cat de vulnerabila este infrastructura vitala a Statelor Unite in fata infractorilor cibernetici. Cumpararea de benzina provocata de panica pe scara larga a continuat la doua zile dupa repornirea retelei de conducte, lasand statiile de alimentare din sud-estul SUA fara benzinp, chiar si in zone indepartate de conducta. Avand in vedere ca tot mai multi americani calatoresc, pe masura ce restrictiile legate de pandemie sunt relaxate, preturile la pompa sunt cele…