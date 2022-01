Stiri pe aceeasi tema

- Romania a inregistrat un deficit in comertul cu produse agroalimentare de 758,6 milioane de euro in primele noua luni ale anului 2021, in scadere cu aproape 40% fata de aceeasi perioada din 2020, potrivit datelor centralizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), conform Agerpres.…

- Alte produse agroalimentare importate de Romania in primele noua luni din 2021 au fost preparatele alimentare nedenumite si necuprinse in alta parte (284,4 milioane de euro), branza si casul, cu o valoare de 272,6 milioane de euro.In ceea ce priveste exporturile, cele mai mari incasari au fost obtinute…

- Crescatorii de animale vor avea la dispoziție, in 2022, o suma de 564,7 milioane lei (114,1 milioane euro) pentru schemele de sprijin cuplat in sectorul zootehnic, potrivit unei hotarari de Guvern, anunța Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). Pentru specia bovine, categoria bivolite…

- Romania a importat, in primele noua luni din 2021, o cantitate de titei de peste 5,189 milioane de tone echivalent petrol (tep), cu 212.400 tep (4,3%) mai mare fata de cea importata in perioada similara din 2020. Productia de titei s-a ridicat la aproape 2,34 milioane tep, fiind cu 4,4% (106.500 tep)…

- Dupa primele trei ore de la startul campaniei de Black Friday, clienții eMAG au plasat comenzi pentru 1 milion de produse. In premiera de Black Friday, a fost vanduta online prima casa din Romania in ansamblul rezidențial Liziera de Lac, la 15 minute de metrou Anghel Saligny – o casa P+1 de 81,5m² utili…

- Importurile de gaze naturale utilizabile s-au majorat, in primele opt luni din 2021 cu 56%, pana la 1,908 milioane tone echivalent petrol (tep), potrivit datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Pentru intreg anul, estimarile se ridica la 2,32 milioane tep, in creștere cu 38%…

- Deficitul in comertul international cu carne si organe comestibile a trecut de 301,5 milioane de euro in primul semestru al acestui an, in scadere totuși fața de 2020, cand atingea 351,87 milioane de euro. Importurile au fost de peste trei ori mai mari raportat la exporturi, potrivit datelor Ministerului…