- Șeful DSU, Raed Arafat, a explicat ca in mai multe țari din Europa, pe baza studiilor științifice, s-a constatat faptul ca doar doua doze de vaccin nu asigura o imunitate crescuta, de aceea va fi necesara doza booster pentru ca certificatul verde sa mai aiba valabilitate. Arafat a precizat ca in…

- ” Cred ca este un prim pas ca Legea Bugetului sa fie adoptata intr-un termen rezonabil, astfel incat administrațiile locale și județene, dar și ministerele sa poata sa iși continue programul de dezvoltare inca din primavara. Consiliul Județean Argeș, de exemplu, va avea joi o ultima dezbatere pe Strategia…

- Mastercard Europe și Agenția Uniunii Europene pentru cooperare și formare in materie de aplicare a legii (Europol) au semnat un parteneriat pentru combaterea criminalitații cibernetice la nivel european. Prin acest acord, cele doua organizații vor lucra impreuna pentru a impartași informații și pentru…

- Marea Britanie ar putea sa se confrunte cu probleme in aprovizionarea cu bauturi alcoolice in perioada sarbatorilor de Craciun, daca Guvernul nu isi intensifica eforturile pentru a remedia un deficit de soferi de camion, a avertizat miercuri o asociatie reprezentativa din

- Pretul de referinta european pentru certificatele de carbon a atins luni un nivel record de peste 71 de euro (79,79 dolari) pe tona, desi ingrijorarile legate de noile restrictii impuse de guverne din cauza cresterii cazurilor de Covid-19 in Europa ar putea limita avansul, transmite Reuters.…

- In toate țarile Europei exista riscul unor pene de curent de amploare, dar acestea ar fi in cel mai rau caz regionale și nu ar fi de durata. In niciun caz nu exista un pericol iminent, insa astfel de accidente se pot intampla o data la 30-40 de ani, a explicat joi seara, la Digi24, ministrul energiei,…

- In data de 29 octombrie 2021 centrul de inovare digitala Wallachia eHub a organizat un nou seminar – Soluții digitale pentru dezvoltarea locala sustenabila – dedicat digitalizarii regiunii Sud-Muntenia. In cadrul evenimentului a fost prezentat experimentul Monitoring environmental parameters and human…

- „Am tinut in mod special sa revin astazi aici, pentru a marca impreuna cu dumneavoastra cei 25 de ani de functionare a Unitatii 1 a Centralei Nucleare Cernavoda. Aceasta unitate a asigurat, pana in prezent, 9% din consumul national de energie electrica si dorim sa contribuie in continuare la securitatea…