Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul balanței comerciale In primele patru luni ale anului, exporturile Romaniei au insumat 31,288 miliarde de euro, iar importurile au ajuns la 40,609 miliarde de euro. In primele patru luni ale anului, exporturile au crescut cu 0,8%, iar importurile au crescut cu 1,7%, comparativ cu aceeași perioada…

- Deficitul bugetar a urcat la 3,24% din Produsul Intern Brut (PIB) dupa primele patru luni din acest an, soldul negativ cifrandu-se la 57,29 miliarde de lei, fata de 35,88 miliarde de lei sau 2,06% din PIB dupa primele trei luni, potrivit datelor publicate luni de Ministerul Finantelor, conform Agerpres.…

- Executia bugetului general consolidat in primele patru luni ale anului 2024 s-a incheiat cu un deficit de 57,29 miliarde lei, respectiv 3,24% din PIB, fata de deficitul de 27,35 miliarde lei, respectiv 1,70% din PIB aferent primelor patru luni ale anului 2023, anunta Ministerul Finantelor, suma fiind…

- ”Executia bugetului general consolidat in primele patru luni ale anului 2024 s-a incheiat cu un deficit de 57,29 miliarde lei, respectiv 3,24% din PIB fata de deficitul de 27,35 miliarde lei, respectiv 1,70% din PIB aferent celor patru luni ale anului 2023. Deficitul lunii aprilie 2024 a fost influentat…

- Executia bugetului general consolidat in primele patru luni ale anului 2024 s-a incheiat cu un deficit de 57,29 miliarde lei, respectiv 3,24% din PIB, fata de deficitul de 27,35 miliarde lei, respectiv 1,70% din PIB aferent primelor patru luni ale anului 2023, anunta Ministerul Finantelor, suma fiind…

- Deficitul bugetar a inregistrat o creștere semnificativa in luna aprilie, ajungand la aproximativ 17 miliarde de lei. Aceasta evoluție vine in urma plații anticipate a pensiilor pentru luna mai, fapt ce a determinat incadrarea in cheltuielile lunii aprilie a costurilor aferente pensiilor pentru doua…

- Deficitul bugetar a urcat la 2,06% din Produsul Intern Brut dupa primele trei luni din acest an, soldul negativ cifrandu-se la 35,88 miliarde de lei, fata de 28,99 miliarde de lei sau 1,67% din PIB dupa primele doua luni, potrivit datelor publicate vineri de Ministerul Finantelor."Executia bugetului…

- "Impactul cel mai mare asupra deficitului bugetar de la sfarsitul lunii februarie l-au avut cheltuielile cu apararea nationala. Am avut contracte cu termene scadente in lunile ianuarie si februarie si acestea au determinat aceste tipuri de cheltuieli. Intr-adevar, este un avans fata de perioada precedenta,…