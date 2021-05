Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, sustine ca exista ‘o bomba cu ceas’ in sistemul de pensii din Romania, deficitul fiind in prezent de 16,7 miliarde de lei, iar pericolul este ca in viitor puterea de cumparare a celor cu pensie medie sa fie foarte scazuta. ‘In spatiul public circula…

- S. Cimpeanu: Romania va avea pentru educație 4 miliarde de euro prin PNRR Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu. Foto: gov.ro. România va avea pentru educație patru miliarde de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliența, a anunțat astazi ministrul de resort, Sorin Cîmpeanu.…

- "PNRR va fi trimis pe 31 mai la Comisia Europeana" Ministrul investițiilor și proiectelor europene, Cristian Ghinea. Foto: https://mfe.gov.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Planul Național de Redresare și Reziliența va fi trimis luni la Comisia Europeana - a anunțat, astazi, ministrul investitiilor…

- Parlament - ședința de plen in care se discuta despre PNRR Foto: facebook.com/cameradeputatilor RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (26 mai, ora 14:00) - La Palatul Parlamentului este în plina desfașurare, la aceasta ora, ședința de plen în care se discuta despre Planul Național de…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, anunta ca autoritatile romane vor contracta servicii de consultanta ”de la o institutie financiara de prestigiu” international pentru reforma pensiilor si cea a salarizarii in sistemul bugetar. Ministrul reclama ceea ce numeste ”demonstratii de superficialitate in…

- Premierul Florin Citu va merge saptamana aceasta la Bruxelles RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI : Cea mai noua varianta a Planului National de Redresare si Rezilienta va convinge autoritatile europene si România va primi întreaga suma alocata, de peste 29 de miliarde de euro. …

- Sectorul de apa si apa uzata din Romania are nevoie de o extindere accelerata a retelelor pentru Unitatile Administrativ Teritoriale (UAT) cu peste 2.000 de locuitori, iar autoritatile intentioneaza demararea programului "Prima conectare la apa si canalizare", prevede Planul National de Redresare…