Stiri pe aceeasi tema

- Romania a inregistrat un deficit in comertul cu produse agroalimentare de 1,24 miliarde de euro in primele noua luni ale anului 2020, in crestere cu 21% fata de aceeasi perioada din 2019, potrivit datelor centralizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), transmise la solicitarea…

- In primele trei luni din 2019, deficitul inregistrat in comertul cu produsele agroalimentare a fost de 482,83 milioane de euro, scrie Agerpres .Pe relatia cu Uniunea Europeana, Romania a consemnat un deficit de 953,28 milioane de euro in primul trimestru din acest an, insa in comertul cu tarile extracomunitare…

- Deficitul balantei comerciale a Romaniei (FOB/CIF) a crescut, in primele 10 luni, comparativ cu aceeasi perioada din 2019, cu 827,5 milioane de euro, pana la valoarea de 14,858 miliarde de euro, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate joi. Conform statisticii oficiale, in perioada…

- Deficitul balantei comerciale a Romaniei (FOB/CIF) a crescut, in primele noua luni, comparativ cu aceeasi perioada din 2019, cu 998,5 de milioane de euro, pana la valoarea de 13,058 miliarde de euro, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate luni. Conform statisticii oficiale,…

- Romania a inregistrat in primul semestru din acest an un deficit de 968,2 milioane de euro in comertul cu produse agroalimentare, in scadere cu 11% fata de aceeasi perioada din 2019, cand a totalizat 1,087 miliarde de euro, potrivit datelor centralizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale…

- Romania a exportat in tarile intra si extracomunitare o cantitate de 2,55 milioane de tone de grau si meslin in primul semestru din acest an, in crestere cu aproape 13% fata de aceeasi perioada din 2019, conform datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) furnizate la solicitarea…

- Romania a inregistrat in primul semestru din acest an un deficit de 968,2 milioane de euro in comertul cu produse agroalimentare, in scadere cu 11% fata de aceeasi perioada din 2019, cand a totalizat 1,087 miliarde de euro, potrivit datelor centralizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale…

- Romania a inregistrat in primul semestru din acest an un deficit de 968,2 milioane de euro in comertul cu produse agroalimentare, in scadere cu 11% fata de aceeasi perioada din 2019, cand a totalizat 1,087 miliarde de euro, potrivit datelor centralizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale…