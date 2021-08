Deficit crescut la 83,8 miliarde lei, în noul proiect al rectificării Noul proiect al rectificarii prevede o creștere mai mare a deficitului decât era vorba inițial. Astfel, acesta ar urma sa creasca cu 3,266 miliarde lei, anterior (în proiectul inițial) fiind vorba de 3,224 miliarde lei. Practic autoritațile au decis creșterea cheltuielilor cu 18,790 miliarde lei (anterior era 18,747 miliarde lei). Pe partea de venituri a ramas aceeași suma estimata, de 15,5 miliarde. Este vorba despre bugetul general consolidat.

Așadar, deficitul bugetar la final de an ar putea fi de 83,8 miliarde lei, conform noului proiect al rectificarii, daca nu mai apar modificari… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

