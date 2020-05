Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) al Romaniei in perioada 1 ianuarie - 31 martie 2020 a fost de 4,46 miliarde de euro, mai mare cu 732,4 milioane euro decat cel inregistrat in primele trei luni din 2019, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate luni.

- Execuția bugetului general consolidat in primele trei luni ale anului 2020 a inregistrat un deficit de 18,06 miliarde lei (1,67% din PIB), fața de un deficit de 5,477 miliarde lei in perioada similara din 2019 (0,52% din PIB), informeaza Ministerul Finanțelor.Cresterea deficitul bugetar aferent…

