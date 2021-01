Stiri pe aceeasi tema

- Executia preliminata a bugetului general consolidat la finele anului 2020 a inregistrat un deficit de 101,92 miliarde lei (9,79% din PIB), in contextul in care sume in valoare de 46,31 miliarde lei (4,45% din PIB) au fost lasate in mediul economic prin facilitatile fiscale, investitii si cheltuieli…

- Executia preliminata a bugetului general consolidat la finele anului 2020 a inregistrat un deficit de 101,92 miliarde lei (9,79% din PIB), in contextul in care sume in valoare de 46,31 miliarde lei (4,45% din PIB) au fost lasate in mediul economic prin facilitatile fiscale, investitii si cheltuieli…

- Execuția bugetului general consolidat in primele unsprezece luni ale anului 2020 a inregistrat un deficit de 84,05 mld lei (8,0% din PIB), de la 7% la finele lunii octombrie, anunța Ministerul Finanțelor. Citește și: Guvernul Cițu vrea sa inghete venituri in 2021: indemnizația de hrana, sporuri,…

- UPDATE – Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 8% din Produsul Intern Brut dupa 11 luni din acest an, de la 7% din PIB la sfarsitul lunii octombrie, potrivit Executiei bugetului general consolidat publicate de Ministerul Finantelor. Sumele lasate in mediul economic pentru combaterea pandemiei…

- Deficitul bugetar urca la 8% din PIB, la 11 luni. Sumele lasate in economie pentru combaterea pandemiei au depașit 4% din PIB Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 8% din Produsul Intern Brut dupa 11 luni din acest an, de la 7% din PIB la sfarsitul lunii octombrie, potrivit Executiei bugetului…

- Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 8% din Produsul Intern Brut dupa 11 luni din acest an, de la 7% din PIB la sfarsitul lunii octombrie, potrivit Executiei bugetului general consolidat publicate de Ministerul Finantelor. Sumele lasate in mediul economic pentru combaterea pandemiei COVID…

- Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 8% din Produsul Intern Brut dupa 11 luni din acest an, de la 7% din PIB la sfarsitul lunii octombrie, potrivit Executiei bugetului general consolidat publicate de Ministerul Finantelor. Sumele lasate in mediul economic pentru combaterea pandemiei…

- Un deficit bugetar de 7 la suta, aceasta este ținta Guvernului Florin Cițu, dar spune ca, in principiu, lucrurile ar putea sta și mai bine. Florin Cițu a declarat, miercuri, dupa ce Guvernul sau a primit...