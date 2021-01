Deficit bugetar de aproape 9,8% din PIB în 2020. A depășit 100 miliarde lei România a înregistra un deficit bugetar de 9,79% din PIB în 2020, potrivit datelor Ministerului Finanțelor, dublu fața de 2019. De precizat ca valoarea ca procent din PIB reprezinta estimare, deoarece înca nu au sosit datele trimestrul IV de la Institutul Național de Statistica (INS). Valoarea deficitului a ajuns la 101,9 miliarde lei.

Deficitul este mai mare decât cel estimat la cea de-a treia rectificare bugetara din noiembrie. Atunci autoritațile se așteptau la 9,1% din PIB în 2020.



Stire in curs de actualizare

