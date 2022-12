Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii va primi anul viitor 2,5% din produsul internt brut, asa cum a anuntat presedintele Romaniei dupa invazia Rusiei in Ucraina. Potrivit unor surse, va crește și bugetul Ministerului Muncii, pentru a putea plati pensii si alocatii majorate.

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) va crea un nou sistem informatic in cazul programului „Rabla pentru becuri”, a anuntat, miercuri, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos. Potrivit acestuia, implementarea noului sistem va mai dura cateva saptamani sau luni. „Cel mai important…

- Primaria Constanta a publicat pe site ul institutiei proiectul privind stabilirea impozitelor si taxelor la nivelul municipiului in 2023. Acesta va ramane in consultare publica pana pe 21 noiembrie a.c.Potrivit proiectului, taxa de salubrizare va fi 14 lei luna persoana. Aceasta se plateste in doua…

- Cel mai probabil, de anul viitor, politele de Raspundere Civila Auto pentru trotinetele electrice vor deveni obligatorii. Inclusiv companiile care inchiriaza trotinete vor trebui sa aiba astfel de asigurari. Toți utilizatorii de trotinete electrice vor fi obligați sa dețina polite RCA, cel mai probabil…

- VIDEO: Impozitele pe proprietate vor crește cu 50% de anul viitor. Informația, confirmata de Nicolae Ciuca, la Alba Iulia Impozitele pe proprietate vor crește cu pana la 50% de anul viitor, potrivit unui amendament depus la Parlament și asumat de Coaliția de Guvernare, respectiv de parlamentarii PSD…

- Eurodeputatul Victor Negrescu, membru in Comisia pentru Bugete a Parlamentului European, a anuntat faptul ca legislativul european solicita suplimentarea cu 300 de milioane de euro a fondurilor alocate masurilor europene pentru combaterea preturilor ridicate la energie in bugetul european pentru anul…

- „Nu. Au inceput deja discutiile pe bugetul pe anul viitor. Am anuntat deja ca va fi prima oara in istoria Romaniei postdecembriste cand incepem discutiile pe buget, sa le finalizam in luna noiembrie. Stiti cum se vota pe repede inainte de Craciun, in ajunul Craciunului bugetul Romaniei", a afirmat Marcel…

- Ministrul a anuntat ca in cadrul Programului de Dezvoltare Durabila, exista o componenta prin care au alocat resurse pentru componenta de infrastructura pentru situatii de urgenta, 1.200 de ambulante cu un buget de 250 de milioane de euro. El a precizat ca in cadrul acestei compoente este inclusa si…