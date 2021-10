​Deficit bugetar de 3,77%, după primele 9 luni România a înregistrat un deficit bugetar de 3,77% din PIB, în primele 9 luni din acest an, în scadere cu 2,6 puncte procentuale comparativ cu perioada similara a anului trecut, dar în creștere cu 0,42 puncte procentuale comparativ cu cea din august. Scaderea fața de anul trecut provine din același motive pe care l-am tot menționat în decursul ultimelor luni: efect de baza, eșalonarea simplificata (recuperarea taxelor ce nu au fost încasate în 2020).



Ca suma, deficitul se ridica la 44,2 miliarde lei.



&"Veniturile bugetului general consolidat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul bugetar la 8 luni este de 3,35% din PIB, fiind mai mic cu 1,89 puncte procentuale comparativ cu perioada similara din 2020. Evident, este vorba despre efectul de baza, adica masurile luate anul trecut, precum amânarea taxelor, iar anul acesta prin eșalonarea simplificata au început…

- Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 3,35% din PIB dupa primele opt luni din acest an, de la 2,89% din PIB dupa sapte luni, insa soldul negativ este in scadere comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Potrivit Executiei bugetare publicate luni de Ministerul Finantelor, dupa primele…

- Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 3,35% din PIB dupa primele opt luni din acest an, de la 2,89% din PIB dupa sapte luni, insa soldul negativ este in scadere comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Potrivit Executiei bugetare publicate luni de Ministerul Finantelor, dupa primele…

- Executia bugetului general consolidat in primele sapte luni ale anului s-a incheiat cu un deficit de 33,97 miliarde lei (2,89% din PIB) in scadere, fata de deficitul de 49,68 miliarde lei (4,71% din PIB), inregistrat la aceeasi perioada a anului 2020, a anuntat joi, 26 august, Ministerul de Finante.”Execuția…

- Executia bugetului general consolidat in primele sapte luni ale anului in curs s-a incheiat cu un deficit de 33,97 miliarde de lei (2,89% din PIB), in scadere fata de deficitul de 49,68 miliarde de lei (4,71% din PIB) inregistrat in aceeasi perioada din 2020, a anuntat luni Ministerul Finantelor.…

- România a înregistrat un deficit bugetar de 2,89% din PIB, la 7 luni, fiind mai mic cu 1,89 puncte procentuale comparativ cu perioada similara din 2020. Bineînțeles, este vorba despre un efect de baza. Anul trecut firmele au putut amâna plata taxelor, iar de anul acesta au început…

- UPDATE – Potrivit Notei de fundamentare a proiectului de OUG, executia bugetara pe primele sase luni ale anului 2021 s-a incheiat cu un deficit de 33,81 miliarde lei, respectiv 2,96% din PIB, in scadere fata de deficitul de 45,17 miliarde lei, respectiv 4,28% din PIB, inregistrat la aceeasi perioada…

- Investitiile straine directe au ajuns la 3,138 miliarde de euro in primele sase luni, comparativ cu 996 milioane euro in perioada similara din 2020, reprezentand o crestere de 215%, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei remise vineri AGERPRES. "Investitiile directe ale nerezidentilor…