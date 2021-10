Stiri pe aceeasi tema

- Executia bugetului general consolidat in primele noua luni ale anului 2021 s-a incheiat cu un deficit de 44,29 miliarde lei (3,77% din PIB), in scadere fata de deficitul de 67,27 miliarde lei (6,37% din PIB) inregistrat in aceeasi perioada din 2020, informeaza Ministerul Finantelor.

- Totodata, in perioada ianuarie-septembrie 2021 cheltuielile de investitii au fost cu 3,97 miliarde lei mai mari fata de aceeasi perioada a anului precedent, iar platile cu caracter exceptional generate de epidemia COVID-19 au fost de 10,64 miliarde lei.

- România a înregistrat un deficit bugetar de 3,77% din PIB, în primele 9 luni din acest an, în scadere cu 2,6 puncte procentuale comparativ cu perioada similara a anului trecut, dar în creștere cu 0,42 puncte procentuale comparativ cu cea din august. Scaderea fața de anul…

- Executia bugetului general consolidat in primele sapte luni ale anului in curs s-a incheiat cu un deficit de 33,97 miliarde de lei (2,89% din PIB), in scadere fata de deficitul de 49,68 miliarde de lei (4,71% din PIB) inregistrat in aceeasi perioada din 2020, a anuntat luni Ministerul Finantelor.…

- ”Executia bugetului general consolidat in primele sapte luni ale anului 2021 s-a incheiat cu un deficit de 33,97 miliarde lei (2,89% din PIB) in scadere, fata de deficitul de 49,68 miliarde lei (4,71% din PIB), inregistrat la aceeasi perioada a anului 2020. Aceasta evolutie pozitiva a fost determinata…

- Executia bugetului general consolidat in primele sapte luni ale anului in curs s-a incheiat cu un deficit de 33,97 miliarde de lei (2,89% din PIB), in scadere fata de deficitul de 49,68 miliarde de lei (4,71% din PIB) inregistrat in aceeasi perioada din 2020, a anuntat luni Ministerul Finantelor,…

- Guvernul a platit in prima jumatate a anului dobanzi record de 8,6 miliarde de lei, in contextul in care si datoria publica a explodat anul trecut, cu un deficit bugetar de 102 miliarde de lei, iar statul continua si in acest an cu un deficit foarte ridicat, care ar ajunge de la 80 miliarde lei la aproape…

- Executarea bugetului public național s-a incheiat cu un deficit in suma de 3,6 miliarde lei, iar soldurile mijloacelor banești in conturile bugetelor componente ale bugetului public național au constituit 9,3 miliarde lei, arata comunicatul publicat de Ministerul Finanțelor. La care Ion Chicu afirma…