Stiri pe aceeasi tema

- Investitiile straine directe au ajuns la 3,138 miliarde de euro in primele sase luni, comparativ cu 996 milioane euro in perioada similara din 2020, reprezentand o crestere de 215%, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei remise vineri AGERPRES. "Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania…

- De asemenea, veniturile operationale au urcat cu 30%, la 1,42 miliarde lei. “Veniturile totale operationale realizate in semestrul I al anului 20 2 1 au inregistrat o crestere in procent de 3 0 % comparativ cu aceeasi perioada a anul ui anterior ( 1,422 miliarde lei in semestrul 1 20 2 1 fata de 1,09…

- Deficitul bugetar a ajuns la 2,96% din Produsul Intern Brut (P.I.B.), dupa primele șase luni ale anului, in urcare fața de minusul de 2,29% din primele cinci luni, potrivit datelor publicate, marți, 27 iulie, de Ministerul Finanțelor. In aceeași perioada a anului trecut, in plina pandemie, deficitul…

- România a înregistrat un deficit bugetar de 2,96% din PIB, în primele 6 luni din acest an, în scadere cu 1,38 puncte procentuale comparativ cu perioada similara din 2020. De unde vine scaderea? Anul trecut firmele au amânat plata taxelor, iar de la finalul anului, în…

- ”In perioada ianuarie – mai 2021, datoria externa totala a crescut cu 1,057 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 92,193 miliarde euro la 31 mai 2021 (72,6% din totalul datoriei externe), in scadere cu 0,7% fata de 31 decembrie 2020; datoria externa pe termen scurt a…

- Deputatul PNL de Suceava Angelica Fador a declarat ca in primele cinci luni ale acestui an, cheltuielile pentru investiții in Romania au fost in valoare de 16,88 de miliarde de lei, in creștere cu 29,9% comparativ cu aceeași perioada a anului precedent, cand valoarea acestora a fost de 13 miliarde ...

- Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 2,29% din PIB dupa primele cinci luni al acestui an, de la 1,81% din PIB la sfarsitul lunii aprilie, potrivit datelor publicate de Ministerul Finantelor. Deficitul bugetar, in suma de 26,18 miliarde de lei, este, insa, in scadere comparativ cu soldul…

- Cheltuielile aprilie 2020/aprilie2021 au crescut cu 12%, iar deficitul rezultat a fost de 6 miliarde de lei, cu o treime mai mic decat in aprilie 2020. Incasarile din TVA au crescut in aprilie 2021 cu 53%, pana la 5,5 miliarde de lei, iar incasarile din contributii sociale au fost de 11,5 miliarde de…