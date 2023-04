Deficit agroalimentar dublu, în 2022. Exportăm cereale și animale vii și importăm carne și lapte Anul 2022 a fost unul extrem de dificil pentru fermierii romani, pornind de la seceta și pana la razboiul din Ucraina. Romania a continuat sa exporte cereale și animale vii și a importat carne și lapte, inregistrand un deficit de 1,3 miliarde de euro in comerțul cu produse agroalimentare, mai mult decat dublu fața de cele 590 milioane euro, raportate in 2021. Datele Institutului Național de Statistica (INS) arata ca exporturile au atins 11,9 miliarde de euro, in creștere cu 25% fața de anul anterior, in timp ce importurile au avansat cu 30%, pana la 13,2 miliarde de euro. In topul produselor exportate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Resursele de energie electrica au crescut, in Romania, cu 3,3% in primele doua luni ale acestui an, comparativ cu intervalul similar din 2022, in timp ce consumul populatiei a scazut cu 18,2%, arata datele publicate de Institutul National de Statistica (INS) si preluate de Agerpres. Potrivit statisticii…

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut la finalul lunii februarie cu 9,874 miliarde euro, de la 31 decembrie 2022, la 154,43 miliarde euro. ”In perioada ianuarie – februarie 2023, datoria externa totala a crescut cu 9,874 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 106,575…

- Vamesii francezi au confiscat 12 tone de tutun de contrabanda sub forma a 600.000 de pachete de tigari in valoare de sase milioane de euro, intr-un camion care venea din Belgia, au anuntat vineri autoritatile franceze citate de AFP. Camionul era inmatriculat in Romania si era condus de un cetatean moldovean.Vehiculul…

- Uniunea Europeana a inregistrat un excedent de cont curent de 10,5 miliarde de euro (0,3% din PIB) in trimestrul patru din 2022, dupa un deficit de cont curent de 80,4 miliarde de euro (2% din PIB) in precedentele trei luni, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat).In…

- Anul 2022 a fost dificil pentru fermierii romani, nu doar din punctul de vedere al afluxului de cereale din Ucraina, ci și din cauza secetei care a redus semnificativ producția agricola. Astfel, recolta de cereale pentru boabe a fost mai mica cu 32,2%, fața de 2021, ceea ce inseamna un recul de 8,9…

- Romania a exportat in primele zece luni ale anului trecut carne si preparate din carne in suma de 457,8 milioane euro, valoare in crestere cu 35,4% comparativ cu 2021, arata datele Institutului National de Statistica (INS). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Romania a exportat in primele zece luni ale anului trecut carne si preparate din carne in suma de 457,8 milioane euro, valoare in crestere cu 35,4% comparativ cu 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, potrivit Agerpres.Cele mai mari exporturi s-au inregistrat in aprilie…

- ”Guvernul Romaniei, prin Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, continua dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata din Romania prin cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei, in scopul…