Deficiențele constatate de inspectorii sanitar-veterinari în urma controalelor realizate pe parcursul lunii ianuarie Alimente pastrate necorespunzator, neintreținerea corespunzatoare a spațiilor de producție sau depozitare a alimentelor sunt doar cateva din deficiențele constatate de inspectorii sanitar-veterinari in urma controalelor realizate pe parcursul lunii ianuarie. Peste 250 de obiective au fost verificate, iar in trei cazuri s-a lasat cu amenzi. „In acest sens au fost efectuate acțiuni care au urmarit modul cum sunt respectate condițiile de funcționare și inregistrare/autorizare al unitaților, precum și acțiuni care au urmarit respectarea legislației sanitare veterinare și pentru siguranța… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

