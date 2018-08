Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, a declarat luni, la Baza Aeriana de la Campia Turzii, la sosirea celor doua avioane F-22 Raptor, cele mai noi avioane de lupta americane, ca Romania este singura tara din aceasta zona a NATO care a gazduit aceste aparate de zbor. "Sunt…

- Presedintele american Donald Trump a promulgat bugetul apararii SUA pe 2019, in care este mentionat ca fortele americane vor continua sa se desfasoare prin rotatie in sud-estul Europei, inclusiv in Romania si Bulgaria.

- Autoritațile federale din Statele Unite susțin ca au fost informate de schimbul unor focuri de arma la o baza a Forțelor Aeriene din Ohio, iar baza se afla in blocaj. Forțele de securitate și alți...

- Ploile torențiale, grindina și instabilitatea atmosferica accentuata nu ne vor da pace nici in perioada urmatoare, intrucat meteorologii anunța un ciclon care se va instala la Marea Neagra și care va afecta numeroase zone din Romania, dar și din sud-estul Europei. „S-a instalat un ciclon la…

- Fortele aeriene britanice au anuntat interceptarea unui bombardier rusesc in spatiul aerian NATO de la Marea Neagra, cu ajutorul avioanelor Typhoon de pe aeroportul Mihail Kogalniceanu, Constanta, in aceasta...

- Romania este prima tara europeana care a exportat gaze, acum 60 de ani, iar acum raspunderea depaseste cadrul national si regional, intrucat Romania este esentiala pentru securitatea energetica a intregii Europe, a declarat, luni, Maros Sefcovic, vicepresedinte al Comisiei Europene. Sefcovic, care are…

- Forțele navale ruse din Marea Neagra au fost puse in alerta, anunta surse apropiate armatei ruse, citate de Reuters. Oficialii ruși spun ca Ucraina, in opinia lor, iși sporește prezența militara in regiune ca o „provocare” in timpul Campionatului Mondial. Trei surse apropiate armatei ruse au confirmat…

- Romania pierde anual 1,5 miliarde de euro pentru ca traficul de tranzit al marfurilor de la Marea Neagra spre Europa l-am pierdut complet si se face prin toate celelalte porturi estice ale Europei, mai putin prin Romania, a declarat joi Sorin Bota, deputat PSD, la conferinta ”2018 – Moment de rascruce…