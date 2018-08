Stiri pe aceeasi tema

- Fortele aeriene ale SUA au construit un hangar la baza 71 aeriana Campia Turzii care ar putea fi folosit pentru operarea de drone MQ-9 Reaper in scopul intensificarii operatiunilor de recunoastere si culegere de informatii in estul Europei si Marea Neagra, relateaza site-ul Defense News.

- NATO a decis sa construiasca o baza aeriana in Albania, a anuntat sambata premierul Edi Rama, relateaza The Associated Press.Consiliul Atlanticului de Nord, principalul organ de decizie politica al NATO, a hotarat sa investeasca suma de 50 de milioane de dolari ”in modernizarea bazei aeriene…

- Congresul american a aprobat, cu o majoritate clara, bugetul in valoare de 716,3 miliarde de dolari al Pentagonului, care accelereaza cheltuielile militare si consolideaza pozitia Statelor Unite in fata Rusiei, evitand sa-l supere pe Donald Trump, care urmeaza acum sa-l ratifice, relateaza AFP.

- Statele Unite ofera Ucrainei asistenta financiara suplimentara in valoare de 200 de milioane de dolari pentru intarirea securitatii sale, fiind de asteptat ca actiunea Washingtonului sa irite Moscova, la doar cateva zile dupa summitul de la Helsinki, intre presedintii Rusiei si SUA.

- Simona Halep l-a depașit pe Adrian Mutu in topul caștigurilor obținute in cariera de sportiv. Ea se apropie pe primul loc in acest clasament neoficial. Tenismena a caștigat pana acum 24,5 milioane de dolari doar din tenis. La aceasta suma se adauga 1,4 milioane de dolari pentru accederea in finala Roland…

- Echipa procurorului special american Robert Mueller care investigheaza posibila ingerinta a Rusiei in alegerile americane din 2016 a avut cheltuieli de 4,5 milioane de dolari intre luna octombrie a anului trecut si martie 2018, a anuntat joi Ministerul Justitiei, relateaza Reuters. In plus, alte "componente"…