Stiri pe aceeasi tema

- Rechemarea a fost anuntata de Administratia Chineza de Stat pentru Reglementarea Pietei. Site-ul chinez Gasgoo, specializat in piata auto, a relatat ca rechemarea include 29.193 de automobile importante Model S si Model X fabricate in perioada 17 septembrie 2013-16 august 2017 si 19.249 de automobile…

- Presa internaționala speculeaza de la sfarșitul saptamanii trecute ca Tesla pregatește o actualizare minora de design pentru Model 3. Pana in prezent, constructorul american nu a oferit informații oficiale pe marginea acestui subiect, insa a inceput deja producția versiunii imbunatațite la uzina de…

- Tesla a livrat 140.000 de autovehicule in trimestrul al treilea, un nou record pentru producatorul de mașini electrice. Elon Musk a promis insa ca va livra 500.000 de mașini pana la sfarșitul anului, o promisiune greu de ținut. Ca sa ajunga la jumatate de milion de mașini, Tesla ar trebui sa livreze…

- In cadrul evenimentului Battery Day, CEO-ul Tesla , Elon Musk, a dezvaluit ca compania sa intenționeaza sa produca o mașina electrica de 25.000 de dolari in urmatorii trei ani – un preț izbitor de mic pentru un vehicul electric, citeaza Playtech.

- „Acesta a fost visul nostru dintotdeauna, sa facem masini electrice la preturi mici", a declarat Elon Musk marti seara la un eveniment privind bateriile electrice, potrivit BBC. Principala modalitate prin care se pot realiza masini electrice mai ieftine este inovarea la capitolul baterii - eficientizarea…

- Cei mai importanti 12 multimiliardari de pe Wall Street, printre care fondatorii companiilor Amazon, Microsoft si Facebook - Jeff Bezos, Bill Gates si respectiv Mark Zuckerberg -, au atins pentru prima data in istorie o avere insumata de 13 cifre, altfel spus peste o mie de miliarde de dolari, averile…

- Averea cumulata a primilor 12 multimiliardari americani a depașit un trilion de dolari pentru prima data in istorie, ”record ingrijorator in istoria concentrarii bogatiei și puterii in SUA” Cei mai importanti 12 multimiliardari de pe Wall Street au atins pentru prima data in istorie o avere…

- Averea cumulata a multimiliardarilor americani a depașit un trilion de dolari pentru prima data in istorie, ”record ingrijorator in istoria concentrarii bogatiei si puterii in SUA” Cei mai importanti 12 multimiliardari de pe Wall Street au atins pentru prima data in istorie o avere insumata…